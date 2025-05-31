Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        S.D. (18) yönetimindeki 54 EH 372 plakalı traktör, Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen traktörün altında kalan S.D. yaşamını yitirdi.

        S.D'nin cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de temaslarda bulundu
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonunda 1 tutuklama
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonunda 1 tutuklama
        Yavuz Ağıralioğlu: Toplumda demokratik ortam inşa edilmelidir
        Yavuz Ağıralioğlu: Toplumda demokratik ortam inşa edilmelidir
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 940 bin lira toplandı
        Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 940 bin lira toplandı
        Nevşehir'de jandarmadan çevre bilinci etkinliği
        Nevşehir'de jandarmadan çevre bilinci etkinliği