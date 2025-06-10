Nevşehir'de öğrenciler ücretsiz tekvando kursuna ilgi gösteriyor

Nevşehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ücretsiz tekvando kursu, öğrencilerden ilgi görüyor.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda antrenör Recep Işık nezaretinde düzenlenen tekvando kursuna, ilk, orta ve lise çağındaki çok sayıda öğrenci katılıyor.

Haftanın belli günlerinde yapılan antrenmanlarda sporculara temel eğitimler veriliyor.

Antrenör Işık, AA muhabirine, yetiştirdikleri yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Sporun çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirten Işık, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi.

Sporculardan Nur Bahar Baltacı ise tekvando ile henüz 2 yıl önce tanışmasına rağmen çeşitli müsabakalarda derece elde ettiğini ifade etti.

Üniversite sınavına hazırlanırken sporun fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirdiğine inandığını dile getiren Baltacı, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.