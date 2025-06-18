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        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız 2 silah ve fişek ele geçirildi

        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:13
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        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız 2 silah ve fişek ele geçirildi
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        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada bir aracı durdurdu.

        Sürücü B.T'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirdi.

        Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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