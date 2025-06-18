Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız 2 silah ve fişek ele geçirildi

Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücü B.T'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirdi.

Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

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