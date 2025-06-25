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        Nevşehir'de ilkokul öğrencisi gezip gördüğü yerlerin maketlerini yaparak sergi açtı

        Nevşehir'de yaşayan 7 yaşındaki Ömer Asım Öztürk, ailesiyle seyahat ettiği turistik merkezlerin maketlerini yaparak sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:01
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        Nevşehir'de ilkokul öğrencisi gezip gördüğü yerlerin maketlerini yaparak sergi açtı
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        Nevşehir'de yaşayan 7 yaşındaki Ömer Asım Öztürk, ailesiyle seyahat ettiği turistik merkezlerin maketlerini yaparak sergi açtı.

        İlkokul öğrencisi Öztürk, kentte bir alışveriş merkezinde, "Gezdim, gördüm, yaptım" adlı sergi açtı.

        Ailesiyle gezdiği farklı turizm destinasyonlarının plastik, karton ve metal malzemelerden yapılmış yap-bozlarını temin ederek, 14 maket yapan Öztürk, bu alanlarda çektirdiği fotoğraflarla bir araya getirerek ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Öztürk, gazetecilere, seyahat ederek yeni yerler keşfetmekten hoşlandığını, ziyaret ettiği yerleri başkalarıyla da paylaşmak istediğini belirtti.

        Galata, Eyfel, Pisa kuleleri, Mevlana Türbesi gibi tarihi mekanların üç boyutlu maketlerini oluşturduğunu aktaran Öztürk, "Maket ve yapboz yapmayı çok seviyorum. Gezdikçe, yaptığım maketler çoğaldı. Sergimin ziyaret edilmesinden çok mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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