Nevşehir Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Nevşehir Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) Nevşehir Belediyesi personeline yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

Belediyenin Paşa Konağı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, belediye çalışanlarına bağımlılıkla mücadele ve bağımlılıktan korunma yolları konusunda bilgi verildi.

YEDAM sosyal hizmetler uzmanı Elif Çaylı, madde kullanımına çoğunlukla merakla başlanıldığını, bu nedenle gençler arasında yaygın görüldüğünü belirtti.

Madde kullanımına yönelenlerin zaman içinde hayat standartlarında maddi ve manev kayıplar yaşandığını vurgulayan Çaylı, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu maddeler, bedene girdiklerinde ruhsal, eylemsel ve bedensel değişikliklere neden olup bağımlılık yapabilen kimyasallardır. Madde bağımlılığı, bir davranışı bırakamama ya da kontrol edememe olarak tanımlanan, toplumsal ve küresel düzeyde halk sağlığı sorunu olan bağımlılıktır. Bu kapsamda çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklara karşı korumak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarını sağlamak, tüm risklere karşı farkındalıklarını arttırmak amacıyla ilgili bakanlıklar nezdinde rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından gelişimsel önleyici, iyileştirici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütülmektedir."