        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri Anadolu türkülerini seslendirdi

        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde Anadolu türkülerini seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:58
        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri Anadolu türkülerini seslendirdi
        Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde Anadolu türkülerini seslendirdi.

        "Aile Yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Nesiller Aynı Ezgide Buluşuyor" temasıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, Nevşehir Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri, bağlama, cura, tambur, davul ve def gibi geleneksel çalgılar eşliğinde türküler söyledi.

        Konserin ardından konuşan Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, meslek liselerinin öneminin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

        Meslek liselerinde okuyan gençlerin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Anadolu'nun bağrından çıkan, acımızı, sevgimizi ve değerlerimizi yaşatan türkülerimizi gururla dinledik. Gelecek gençlerimize daha güzel günler getirecek. Yıllardan beri yöneticilik yapıyorum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, meslek lisesi öğrencilerimiz hem meslek belirleme hem de geleceğe hazırlanma anlamında çok şanslılar."

