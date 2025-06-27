Kapadokya Çöl Maratonu ödül töreni ile sona erdi

70 kilometrede, Fransa'dan Caroline Sıgalat birinci, Eric Sısmondini ikinci, Norveç'ten Berengere Sismondini ise üçüncü oldu.

Etkinlikte, 120 kilometrede Fransa'dan Adrien Rossetti liderliği elde ederken, Fransa'dan Xavier Dalsheımer ikinci, İngilitere'den Tristan Friend ise üçüncü oldu.

"Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan, 1986'dan beri farklı ülkelerde düzenlenen ve Kapadokya'da ilki geçen yıl gerçekleştirilen üç günlük koşuda sporcular 75, 95 ve 115 kilometrelik parkurları tamamladı.

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