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        Kapadokya Çöl Maratonu ödül töreni ile sona erdi

        Nevşehir'de 25 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla yapılan Kapadokya Çöl Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:37
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        Kapadokya Çöl Maratonu ödül töreni ile sona erdi
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        Nevşehir'de 25 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla yapılan Kapadokya Çöl Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        "Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan, 1986'dan beri farklı ülkelerde düzenlenen ve Kapadokya'da ilki geçen yıl gerçekleştirilen üç günlük koşuda sporcular 75, 95 ve 115 kilometrelik parkurları tamamladı.

        Etkinlik kapsamında, sporcular, 23, 24 ve 26 Haziran tarihlerinde Kapadokya'nın engebeli arazilerini kapsayan çeşitli parkurlarda koştu.

        Yarışların tamamlanmasının ardından Avanos ilçesindeki bir otelde ödül töreni gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, 120 kilometrede Fransa'dan Adrien Rossetti liderliği elde ederken, Fransa'dan Xavier Dalsheımer ikinci, İngilitere'den Tristan Friend ise üçüncü oldu.

        100 kilometrede, birinciliğe İspanya'dan Maria Minane, ikinciliğe İspanya'dan Francısco Martinez, üçüncülüğe Fransa'dan Celine Lou Poueyou ulaştı.

        70 kilometrede, Fransa'dan Caroline Sıgalat birinci, Eric Sısmondini ikinci, Norveç'ten Berengere Sismondini ise üçüncü oldu.

        Derece elde edenlere madalya ve plaketleri katılımcılarca takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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