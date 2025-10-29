Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de aracıyla elektrik direğine çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

        Nevşehir'de hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:01
        Y.E.U. (16) idaresindeki 07 EIN 24 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Alacaşar yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün kent merkezindeki bir tamir atölyesinde çırak olarak çalıştığı, Yaşar Yavuz'a ait aracı yağ kaçağı arızasının onarımı için atölyeye getirmek üzere teslim aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

