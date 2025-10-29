Nevşehir'de aracıyla elektrik direğine çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı
Nevşehir'de hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Y.E.U. (16) idaresindeki 07 EIN 24 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Alacaşar yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün kent merkezindeki bir tamir atölyesinde çırak olarak çalıştığı, Yaşar Yavuz'a ait aracı yağ kaçağı arızasının onarımı için atölyeye getirmek üzere teslim aldığı öğrenildi.
