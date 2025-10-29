Nevşehir'de aracıyla elektrik direğine çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

Sürücünün kent merkezindeki bir tamir atölyesinde çırak olarak çalıştığı, Yaşar Yavuz'a ait aracı yağ kaçağı arızasının onarımı için atölyeye getirmek üzere teslim aldığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.