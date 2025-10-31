GÜNCELLEME - Nevşehir merkezli 19 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

İncelemede kentte üniversite öğrencisi B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak 100 milyon liraya yakın haksız gelir sağladıklarını tespit etti.

