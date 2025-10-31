Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Nevşehir merkezli 19 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı

        Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:31
        GÜNCELLEME - Nevşehir merkezli 19 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı
        Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin internet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

        İncelemede kentte üniversite öğrencisi B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak 100 milyon liraya yakın haksız gelir sağladıklarını tespit etti.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 10'u savcılık ifadesi sonrası salıverildi. Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

        Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirilmesi için çalışıldığı, örgüt elebaşısının Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

