        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:39
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de temaslarda bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Özdağ, Belediye ile Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

        Ardından partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, daha sonra kent merkezindeki bir kafede üniversite öğrencileri ve partililerle buluştu.

        Özdağ, görüş ve taleplerini dinlediği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

