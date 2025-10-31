Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Özdağ, Belediye ile Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ardından partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, daha sonra kent merkezindeki bir kafede üniversite öğrencileri ve partililerle buluştu.

Özdağ, görüş ve taleplerini dinlediği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.