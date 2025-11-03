Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        "2025 Liberal Düşünce Kongresi" Ürgüp'te düzenlendi

        Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) düzenlenen "2025 Liberal Düşünce Kongresi" Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

        Giriş: 03.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:36
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden bilim insanları, akademisyenler, avukatlar, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen "2025 Liberal Düşünce Kongresi"nin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, özgürlük ve demokrasiye ilişkin tartışmaların yıllara ve koşullara göre farklılık gösterse de önemini koruduğunu belirtti.

        NEVÜ'de yaklaşık 24 bin öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini veren Aktekin, üniversitelerinin sanat ve kültür alanındaki üretimlerinin özgürlükçü toplumun gelişimine büyük katkı sağladığını kaydetti.

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da kongrenin akademik ve zihinsel bir "nefes alma alanı" oluşturduğunu, bu tür toplantıların ufuk açıcı ve rahatlatıcı bir etki yarattığını vurguladı.

        LDT Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz da Türkiye'de liberal düşünce geleneğinin otuz yılı aşkın süredir bireylerin temel hak ve özgürlüklerini merkeze alan güçlü bir entelektüel kapasite oluşturduğunu belirterek, bu geleneğin farklı fikir çevrelerini de etkileyen zengin bir düşünce mirasına dönüştüğünü ifade etti.

        Yılmaz, üniversitelerde kurulan özgürlükçü kulüplerin ve lisansüstü öğrencilerin kongreye katılımının kendileri için umut verici olduğunu bildirdi.

        Açılış konuşmalarının ardından, çeşitli üniversite ve kurumlardan temsilcilerin katıldığı program, farklı konulardaki oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

