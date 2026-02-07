Habertürk
Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de emekli doktorun 650 bin 500 dolarını dolandıran şüpheliler yakalandı

        Nevşehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtıp telefonla aradıkları emekli doktorun 650 bin 500 dolarını dolandıran zanlılar yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:35
        Kentte ikamet eden 71 yaşındaki emekli doktor Kemal K, geçen yıl aralık ayında kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtan şüphelilere birer hafta arayla, elden toplam 650 bin 500 dolar teslim etti.

        Kemal K'nin dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucunda olayın faili 5 şüphelinin İstanbul, Bursa, İzmir ve Siirt’te bulundukları belirlendi. Şüphelilerden H.T. ile A.T’nin başka suçlardan İzmir ve Bursa’da daha önce tutuklandıkları, H.K’nin ise yine başka bir suçtan İzmir’de gözaltına alındığı tespit edildi.

        Şüphelilerden İ.C. ile N.T. de düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Nevşehir'e getirildi.

        Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 484 gram altın, 400 bin lira, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 avro, 20 bin dolar değerinde gümüş, 2 cep telefonu ile suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 2 otomobile el konuldu.

        Nevşehir ve İzmir'de yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Zanlılardan N.T'nin emniyetteki ifadesinde, H.T. ile 9 Aralık'ta uçakla Nevşehir'e geldiklerini, bir süre otelde bekledikten sonra yürüyerek verilen konuma gittiklerini söylediği öğrenildi.

        Yaşlı bir kişiden siyah poşet içinde dolar aldıklarını ve taksiyle bölgeden uzaklaştıklarını anlatan N.T'nin ifadesinde, H.T'nin paranın bir kısmını şebekenin diğer üyelerine vermediğini, kendisi ve sevgilisine araç aldığını bu nedenle de aralarında husumet başladığını söylediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

