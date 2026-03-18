        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Nevşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, Nevşehir'de protesto edildi.

        Giriş: 18.03.2026 - 22:56 Güncelleme:
        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Nevşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, Nevşehir'de protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformu ile Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği (İYD) işbirliğinde "Aksa için Nevşehir omuz omuza" etkinliği düzenlendi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan katılımcılar, teravih namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde toplandı.

        İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in İslam dünyasının kalbi kabul edilen Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

        İşgalci İsrail'in 1967 yılından beri ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı kapatma eyleminin yürekleri kanattığını dile getiren Sesli, "Gazze'de katliamlar hiçbir sınır, kural ve insani değer tanımamaktadır. İsrail sadece modern silahlarla değil, suyu keserek, gıdayı engelleyerek, hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekun yok etmeye çalışmaktadır. Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini, masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

        Tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atan grup, duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Kapadokya bayram tatilinde yerli turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
        Kapadokya bayram tatilinde yerli turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
        Nevşehir Valisi Fidan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Nevşehir Valisi Fidan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Nevşehir'de silahlı kavga: 4 yaralı
        Nevşehir'de silahlı kavga: 4 yaralı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı Kazaya neden olan sürücü, "Vurmaya me...
        Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı Kazaya neden olan sürücü, "Vurmaya me...
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı sporcularla sahurda buluştu
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı sporcularla sahurda buluştu