        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalıştığı okula giden temizlik görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 02:47 Güncelleme:
        Nevşehir'de çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalıştığı okula giden temizlik görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.

        Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

        Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"

        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
        Nevşehir'de çalıştığı okulun kazan dairesinde ölü olarak bulundu
        Nevşehir'de aile faciası: Eşini öldürdü, kendisi ağır yaralı
        Nevşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
        Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı