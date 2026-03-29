KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Nevşehir'de konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Herkesi, farklı adalar yerine, farklı ülkeler yerine, kendi adaları, kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz." dedi.



Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) işbirliğinde Nevşehir'in Göreme beldesinde bir otelde düzenlenen "Kapadokya Bölgesi Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği"ne katıldı.



Burada konuşan Ataoğlu, çeşitli programlara katılarak KKTC’nin özellikleri ve güzelliklerini anlattıklarını, Türkiye ve KKTC vatandaşlarının karşılıklı olarak turizm ziyaretlerinin artışını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



TÜRSAB ile KITSAB işbirliğinde yapılan çalışmaları takdirle takip ettiğini belirten Ataoğlu, KKTC'yi gastronomisinden kültürel değerlere ve doğal güzelliklerine kadar birçok alanda tanıtmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.



Türkiye ve KKTC'de görülmeye değer yerlerin karşılıklı olarak anlatılmasının önemini vurgulayan Ataoğlu, turizm sektöründe birçok paydaşın karşılıklı olarak işbirliğine girdiğini gözlemlediklerini anlattı.



Turizmde, kuşun iki kanadının acenteler ve rehberler olduğunu, aynı zamanda turistik işletmelerin de sürdürülebilirlikte önemli olduğunu dile getiren Ataoğlu, bu kapsamda KKTC'nin yeterlilik kapasitesinin bulunduğunu söyledi.



Bu tür etkinliklerin karşılıklı işbirliğinin kapısını açtığına dikkati çeken Ataoğlu, şunları kaydetti:



"Biz Kıbrıs'ı anlatıyoruz, güvenli ada olan, aynı dili, aynı dini, aynı para birimini paylaştığımız kendi adamız olan Kuzey Kıbrıs'la ilgili ana vatanın en ücra köşelerinde yaşayan bütün kardeşlerimize mesaj veriyoruz. Herkesi, farklı adalar yerine, farklı ülkeler yerine, kendi adaları, kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz. Aynı şekilde gittiğimiz Anadolu'nun birçok ilini de benimseyerek onlara da anlatmak bize düşer. 'Ada Kıbrıs' başlığı altında yapmış olduğumuz lansman, Türk Hava Yolları işbirliği ile AJet seferlerinin devreye girmesiyle ana vatan Türkiye'mize yönelik yapmış olduğumuz lansman sayesinde geçtiğimiz yıl yüzde 20-30 bir artış gerçekleşti. Zaten bu mesajımız ana vatan Türkiye'mizin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize idi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapmış olduğumuz çekimlerin Türkiye'nin TV kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması ile geri dönüşünün olumlu yansıdığını gördük."



TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise karşılıklı turizmin geliştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.



Kapadokya'ya gelen turistlere alternatif destinasyon olarak KKTC'nin tavsiye edileceğini belirten Günaydın, şöyle devam etti:





"Bu gibi toplantıları Edirne'de, Kars'ta, Van'da, her yerde yapacağız. Bizim tek amacımız ülke insanımızın adasını tanıması ve adasına gitmedir. Bu milli davamızda acentelerimizle birlikte vatandaşımızı aydınlatacağız, adayı görmeyen vatandaşımızın kalmaması gerekiyor. Biz devamlı gidiyoruz, doğası, gastronomisi, misafirperverliği ile denizi, kumuyla tam bize hitap eden, bizim vatanımız. Her zaman işbirliği yapacağımız KKTC'ye daha fazla insanımızın gitmesi için elimizden geleni yapacağız."



Toplantı, acente yetkililerinin görüşmesi ve fikir alışverişiyle devam etti.

