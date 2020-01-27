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Türk işaret dili kursu açılacak

İHA

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından, işitme engellilerle daha kolay ve sağlıklı iletişim kurmak isteyen Nevşehirliler için Türk İşaret Dili Kursu açılacak.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve kurulduğu günden bu yana açtığı kurslarla Nevşehir’de binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vererek örgün eğitimde kentte öncülük eden KAPEM’ de yeni kurslar açılıyor. Kış dönemi kurs kayıtlarını sürdüren KAPEM’de son olarak Türk İşaret Dili Kursu açılacağı bildirildi. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kursta, katılımcılara birbirlerini anlamak ve ifade etmek için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kuralları öğretilecek. Her kelimenin farklı bir işarette kendini bulduğu kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.
Kursa katılmak isteyenler 10 Şubat 2020 tarihine kadar KAPEM’ in www.kapem.org adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NEVŞEHİR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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