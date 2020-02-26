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Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında Gölcükspor’u kendi evinde konuk edecek. Gazi Stadyumunda Gölcükspor’u konuk edecek olan kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediespor iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Nar tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, sakatlık sonrasında ameliyat olan ve yaklaşık 3 haftadan beri takımdan uzak kalan Hasan Çelik’in takımlar birlikte çalışmalarına başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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