Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘Nevşehir halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim’

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Yerel Seçimlerinin yıl dönümünde marka kent olma yolunda emin adımlarla yürüyen Nevşehir’e hizmet etmenin ve verdiği sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı görevine seçilmesinin 1. Yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ‘Bir Hayalimiz Var’ diyerek çıktığı bu yolda kendisine verdiği desteklerden dolayı Nevşehir halkına teşekkür etti.

Aradan geçen bir yılın sonunda, ilk günkü aşkla ve heyecanla Nevşehir için hizmet etmeye devam ettiğini belirten Arı, “Kıymetli hemşehrilerim, ‘Bir hayalimiz var’ diyerek çıktığımız uzun soluklu maratonda, 31 Mart 2019 tarihinde rabbimin nasibi ve sizlerin teveccühü ile emaneti devralmamızın üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıllık süre içerisinde sizlere seçim döneminde ne vaat etmiş isek bunları gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduk. O dönemde sürekli olarak iki şeyi vurgulamıştık. Birincisi; bu şehirde zihniyet değişimi gerçekleştireceğimizi, ikincisi ise fiziksel değişimi gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Fiziksel değişimi belediyecilik hizmetleri ve projeler olarak ikiye ayırmıştık. Belediyecilik hizmetleri bir belediyenin ve belediye başkanının en önemli görevi. Sıkı sıkıya bu göreve bağlı olarak belediyecilik hizmetlerinin bu şehirde en üst seviyeye çıkmasının gayreti içerisinde olduk. Beraberinde vaat ettiğimiz ve bu şehri marka şehir haline getirecek projeleri gerçekleştirebilmek için altyapı faaliyetlerine başlayarak reformları gerçekleştirmek için her türlü gayreti sarf ettik” dedi.

Seçildiği günden bu yana şehirde yaşayanlar arasında hiçbir ekonomik, sosyal ve siyasal ayrımcılığa gitmeden her bir ferdin belediye başkanı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade eden Arı, vatandaşlarla arasına hiçbir engelin giremeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu;

“Seçim döneminde biz üç şeye riayet edeceğimizi söylemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ve ondan sonraki dönemde gerçekleştirmiş olduğu üç şey. Bunlardan birincisi mali kaynaklara mutlak suretle sahip çıkacağız. İkincisi insan kaynağına sahip çıkacağız. Üçüncüsü ise halkımızla kucaklaşacak ve onlarla aramıza hiçbir mesafe koymayacağımızı söylemiştik. Bizi buraya getiren, seçilmemize ve belediye başkanı olmamıza fırsat veren, teveccüh gösteren halkımızla kucaklaşmamızın, muhabbet geliştirmemizin önüne hiçbir makamın geçemeyeceğini her zaman ifade ettim. Bu bir yıllık süre içerisinde vermiş olduğumuz bu sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. 1 Nisan’da emaneti devraldığımızda, yakamızdaki parti rozetini çıkartarak, bu şehirde bize oy versin veya vermesin, şehrin her bir ferdinin belediye başkanı olduk. Hiçbir ekonomik, sosyal ve siyasal ayrıma asla gitmedik.”

Görevde olduğu 1 yıl içerisinde Nevşehir için birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Arı, şehrin birçok alanda kalkınmasını sağlayacak çok sayıda projenin de önümüzdeki dönemde hizmete kazandırılacağını söyledi.

Arı, “Görevdeki bir yılımızı sadece sokakta sizlerle sohbet ederek, muhabbet ederek, sizlere gülücük dağıtarak geçirmedik. Sizlerle birlikte olmanın haricinde bütün vaktimizi bu şehri marka şehir haline getirmek ve hak ettiği yere gelebilmesi için geçirdik ve elimizdeki bütün imkânları kullandık. Sadece hürmet ederek değil beraberinde hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği anlayışını da bu şehirde hâkim kılma anlayışı içerisinde olduk. Sokaklarda, sosyal ortamlarda sizinle birlikte olup sizlerle kucaklaşırken aynı zamanda belediyemizin marka bir belediye, şehrimizin ise marka bir şehir olmasının gayreti içerisinde olduk. Geride kalan 1 yılın ardından bundan sonraki dönemde de Nevşehir Belediyesi güçlü bir şekilde yatırımlarına ve bizler şehrimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Vermiş olduğumuz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız. Nevşehir’e olan aşkımız, sevdamız gerçekleştireceğimiz hizmetlerle devam edecek. Şehrimizi marka şehir haline getirebilmek, sizlerle daha fazla kucaklaşabilmek için sizlerin duasını ve desteğini bekliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi; biz bu şehrin belediye başkanı değil büyüklerimizin evladı, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden küçüklerin ağabeyi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçten bizlerden dualarını, desteklerinizi esirgememenizi diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

