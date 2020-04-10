Nevşehir Emniyetinden, Trabzon Emniyet Müdürü Alper’i duygulandıran paylaşım Nevşehir Emniyeti, 1974 yılı Türk Polis teşkilatının geçiş törenini paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Emniyetinden, Trabzon Emniyet Müdürü Alper’i duygulandıran paylaşım Nevşehir Emniyeti, 1974 yılı Türk Polis teşkilatının geçiş törenini paylaştı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.kuruluş yıl dönümünde 1974 yılında kutlama programından fotoğraf karesi paylaştı.

Nevşehir Emniyetinden, Trabzon Emniyet Müdürü Alper’i duygulandıran paylaşım Nevşehir Emniyeti, 1974 yılı Türk Polis teşkilatının geçiş törenini paylaştı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.kuruluş yıl dönümünde 1974 yılında kutlama programından fotoğraf karesi paylaştı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1974 yılında Türk Polis Teşkilatının 129.yılı kutlama tören geçidine ait fotoğraf karesi paylaşıldı. Paylaşımda bayrağı taşıyan kişinin emekli polis memuru Servet Alper notu düşülürken bayrağı taşıyan polis memurunun Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in babası olduğu ifade edildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “1974 Yılı Nevşehir, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 129. Yılı kutlama tören geçidi. Bayrağı taşıyan 10097 sicil sayılı Emekli Polis Memuru Servet Alper, Trabzon Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Alper’in babası. 26.03.2020 tarihinde ikamet etmiş olduğu Aksaray ilinde hakkın rahmetine kavuşan ve Aksaray Yeşilova Beldesinde Parabaşlı Aile mezarlığına defnedilen meslektaşımız, meslek büyüğümüz Polis memuru Servet Alper’e, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Allahtan rahmet, başta Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e ve aile yakınlarına tekrardan başsağlığı dileklerimizi iletiriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşını evine getiren jandarmayı asker selamıyla karşıladı
YEREL HABERLER Emekli maaşını evine getiren jandarmayı asker ...
Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı Nevşehir’de Polis Haftası sosyal mesafe önlemi ile kutlandı
YEREL HABERLER Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ...
Karantina altındaki köyden sevindirici haber
YEREL HABERLER Karantina altındaki köyden sevindirici haber
Mezarlıklarda bakım ve yenileme çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bakım ve yenileme çalışması yapılıyor
Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara giremiyor Avanos’ta pazara girmek isteyen bu tünelden geçiyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyen pazara ...
77 yaşındaki Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile karşıladı Maaşını çekip getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşıladı
YEREL HABERLER 77 yaşındaki Ahmet dede, Mehmetçiği asker selamı ile ...
Nevşehir polisini alkışlıyor
YEREL HABERLER Nevşehir polisini alkışlıyor
Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası ...
Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar Vatandaşlar, maskeleri aksesuar olarak kullanıyorlar
YEREL HABERLER Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını hiçe ...
Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi devam ediyor
Nevşehir adeta hayalet şehre döndü Kentte caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Nevşehir adeta hayalet şehre döndü Kentte caddeler ...
Nevşehir Belediyesi dezenfekte timi işbaşında
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi dezenfekte timi işbaşında
Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarını aç bırakmıyor Belediye Başkanı Rasim Arı: “En fazla hayvan sever belediyeyiz”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarını aç ...
Nevşehir’de kavşak ve refüjlerde bahar hazırlığı yapılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de kavşak ve refüjlerde bahar hazırlığı ...
Ürgüp’te toplum Sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi
YEREL HABERLER Ürgüp’te toplum Sağlığı için tıbbi atık kutuları ...
Büyüyünce ne olacak; Büyükşehir Belediyesi Nevşehir Belediyesi yazdı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cevap verdi
YEREL HABERLER Büyüyünce ne olacak; Büyükşehir Belediyesi Nevşehir ...
Öğrenciler korona virüse karşı suyun önemini anlattılar Nevşehir’de öğrenciler korona virüse karşı su için mesajı verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler korona virüse karşı suyun önemini ...
Nevşehir sağlıklı ve sağlam bir altyapıya kavuşuyor
YEREL HABERLER Nevşehir sağlıklı ve sağlam bir altyapıya kavuşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X