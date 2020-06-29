Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Nevşehir’de 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür parkta çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür Parkta Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M. ve Z.Ç. aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında A.L.N. yanında bulunduğu bıçakla Z.Ç.’yi karın bölgesinden, A.K.M.’yi ise bacağından yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.L.N. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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