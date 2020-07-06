Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri altında başlandı

Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri arasında başlandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bağlı Zelve Örenyeri'nde yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Avanos Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaçak yapıları yıkıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.