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Bu kayayı gören bir daha bakıyor Kaya üzerinde bulunan 3 bin yıllık yazılar hayrete düşürüyor Kapadokya’da 3 bin yıllık Hitit Yazıtı ilk günkü özelliğini koruyor

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3 bin yıllık olan ve kaya üzerinden bulunan Hitit yazıtı görenleri hayrete düşürüyor.

Bu kayayı gören bir daha bakıyor Kaya üzerinde bulunan 3 bin yıllık yazılar hayrete düşürüyor Kapadokya’da 3 bin yıllık Hitit Yazıtı ilk günkü özelliğini koruyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3 bin yıllık olan ve kaya üzerinden bulunan Hitit yazıtı görenleri hayrete düşürüyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bulunan ve Topada yazıtı olarak bilinen 3 bin yıllık Hitit yazıtı turizme kazandırılmayı bekliyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir kaya üzerinde bulunan ve 3 bin yıllık olan Hitit yazıtı görenleri hayrete düşürüyor. 3 bin yıllık olan Hitit yazıtını görmek için yıl içerisinde zaman zaman turistlerin de gelip fotoğraf çektiği yazıt köylüler tarafından turizme kazandırılması isteniyor. Ağıllı köyü muhtarı Recep Yüce, Dobada yazıtı olarak da bilinen ve 3 bin yıllık Hitit yazıtının turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Yüce, “Burası Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyündeki Hititler döneminden kalma yazılı bir kayadır. Kaya üzerindeki bu yazılar yaklaşık 3 bin yıllıktır. Yaptığım araştırmalara göre burada dönemin kralları yaşamış. Bu yazılı kayada tek kralın 8 krala karşı savaştığını anlatmaktadır. Tek kralına nasıl savaşı kazandığını, defalarca saldırılar altında olduğunu belirtmektedir. Bizim burada bulunan ve 3 bin yıllık yazılı kayanın Göreme, Ürgüp gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Yazılı kayayı görmeye geliyorlar”
Ağıllı köyünde bulunan ve 3 bin yıllık Hitit yazıtını yıl içerisinde gerek münferit gerekse de gruplar halinde ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Köy muhtarı Recep Yüce, “Köy halkı da turizme aç. Burayı merak edenler zaman zaman geliyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Her yıl bir grup her zaman geliyor. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Ağıllı köyünde bulunan yazılı kayada, “Hitit Hiyeroglifi işaretlerinden oluşan anıtta el, ayak, baş, kol, bacak gibi insan organları, kuş, hayvan başları ve birçok şekiller bulunmaktadır. Topada yazılı kayasının Geç Hitit döneminde (M. Ö. 738730 yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu dönem NevşehirNiğdeKayseri illerini içine alan bölgenin adına ‘Tobal Ülkesi’ deniliyordu. Topada Yazılı Kaya Anıtında Tobal Kralı Wasusarmas’ın kendisine düşmanca davranan sekiz krala karşı yaptığı mücadele anlatılır. Yazıttı tek bir kahramanın yaptığı mücadele ile birlikte, değişik yörelerde pek çok kişinin yer aldığı ve üç yıl süren bir savaş konu edildiğinden metin oldukça uzundur. Metin 400 kelimeden oluşur. Bu kelimelerin birçoğu erozyon ve insanların yaptığı tahribatlardan dolayı yok olmuştur. Yazıtın bazı yerleri bu nedenle tam olarak anlamlı bir cümle oluşturmaz. Yazıtın son bölümünde nasihat, beddua ve yazıtı kayaya kazıyan kişinin adı yer almaktadır.”

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