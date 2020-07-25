Nevşehir'de tarihi ören yerinde nikah

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Gülşehir ilçesindeki Açık Saray Ören Yerinde bulunan mantar şeklindeki kayanın altı, genç çiftlerin nikahlarını kıydırdıkları mekan haline geldi.

Gülşehir ilçesinde yaşayan genç çiftler, nikahlarını Açık Saray Ören Yerinde bulunan 'Mantar kayada kıydırıyor. Ayşe ve Yasin Şimşek çifti de nikah törenlerini ören yerinde gerçekleştirmek üzere Gülşehir Belediyesine başvurdu. Talebi kabul edilen çift ve yakınları Belediye Başkanı Fatih Çiftci tarafından kıyılan nikah için ilçenin ve ören yerinin simgesi konumundaki mantar kaya çevresinde bir araya geldi. Nikah sonrası Başkan Çiftci, evlilik cüzdanı geline verirken, genç çift mantar kaya ve alandaki tarihi mekanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mantar kayanın bulunduğu alanda evlenen Yasin Şimşek, "Böylesine önemli bir doğa harikası alanda, evlenmek hayalimdi. Şu anda hayalimi gerçekleştiriyorum. İlçemizin simgesi olan bu doğal güzelliği herkesin de ziyaret etmesini öneriyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-07-25 14:05:18



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