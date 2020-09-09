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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en iyi turizm filmleri Kapadokya’da buluşuyor

İHA

Dünyanın en iyi turizm filmleri Kapadokya’da buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 5.si gerçekleştirilen “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” bu yıl Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kapadokya bölgemizde düzenleniyor. Cannes, Berlin, Tokyo, Paris, New York, Viyana dahil 20 ülkede 30 yıldır düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivalinin Türkiye etabı 1518 Eylül 2020 de Nevşehir de gerçekleştirilecek.
Dünyanın en değerli turizm bölgelerinden Kapadokya’da gerçekleşecek bu önemli organizasyon ülkemizin kültür ve turizm potansiyelinin Dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Turizm sektörüne hizmet veren Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Turizm Firmaları, Oteller, Acentalar ve Hava Yolları başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının filmleriyle katıldığı festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler 20 ülkede de yarışma ve tanıtım fırsatına sahip olacaklar. Kültür ve turizm temalı filmlerin yer aldığı film yarışmasının kategorileri arasında Sağlık, Spor, İnanç, Gastronomi, Doğa Turizmi, Arkeoloji, Kültür Turizmi kategorilerinin dışında özel sektörden Oteller, Hava Yolları, Acentalar, Yerel Yönetimler kategorileri bulunmaktadır. Turizme yön veren ve rol alan tüm “Turizm Aktörlerinin” aynı sahnede buluştuğu festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, atölye çalışmaları ve sergiler gerçekleştirilmektedir.
“Kapadokya dünya turizmine ev sahipliği yapıyor”
Festival hem bir film festivali statüsü taşırken aynı zamanda bir turizm festivali özelliğine sahip. Dolayısıyla Türkiye’de düzenlenen tematik film festivalleri arasında yüksek tanıtım potansiyeli ve uluslararası katılım oranının yüksekliği açısından farklı bir yeri var. Festival gerek ülkemizin gerekse de Kapadokya bölgemizin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirileceği Kapadokya bölgemiz aynı zamanda doğal bir film platosu olmak özelliği ile yurtdışından gelecek olan yönetmenlere farklı bir kadraj sunmaktadır. 18 ülkeden 45’e yakın sanatçının katılacağı festivalde misafirlerimiz daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginliğe şahit olacaklar ve bu anları Dünya ile paylaşacaklar.
“Ülkemizin turizm tanıtımı için önemli bir fırsat”
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali 5. yaşında elde ettiği uluslararası tecrübe ile daha güçlü bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. CIFFT Federasyonu üye ülkeleri arasında en başarılı etkilğe imza atan Türkiye Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilecek festivalle bu başarıyı devam ettirmeyi amaçlanıyor. Festivale yurtdışından katılacak yönetmenler, yapımcılar, televizyoncular, sosyal medya ve turizm otoritelerine ülkemizin kültür ve turizm potansiyeli yakından tanıtılırken Kapadokya bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.
“Turizm yön veren tüm turizm aktörlerini bu sahneye bekliyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla beşincisi gerçekleştirilecek festival turizm ekonomimizin gelişiminde önemli rol oynayan “Turizm Aktörlerini” aynı sahnede buluşturarak güçlü Türkiye imajını Dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ülkemizin en önemli turizm markalarını, turizm değerlerini ve temsilcilerini bir araya getirmesi nedeniyle önemli bir göreve de sahiptir. Ülkemizin turizm potansiyelinin arttırılması, turizm ekonomimizin geliştirilmesi, kültür, sanat ve tarihi zenginliğimizin Dünyaya duyurulması için yoğun bir çaba harcayan festivalin başkanlığını yürüten yönetmen Can Saraçoğlu özellikle yurtdışı etaplarının önemini vurgulamaya çalışıyor: Bugün yurtdışında özellikle ülke turizmimiz üzerindeki pozitif algının arttırılması ülke ekonomimizin geliştirilmesi için önem taşıyor. Ve bunu hazırladığımız başarılı ve kaliteli filmlerle Dünyaya duyurmak büyük bir başarı. Festivalimizin sağladığı bu uluslararası iletişim köprüsü sayesinde birçok turizm paydaşımız: Örneğin Kapadokya’daki ufak bir otelimiz hazırladığı bir reklam filmiyle Berlin’de, bir Ticaret Odamızın hazırladığı tanıtım filmi Cannes’te, Gaziantep’te hazırlanan Gastronomi filmi Viyana’da ödüller kazanıyor, yerelden Dünyaya açılıyor ve markalarını, bölgelerini ve ülkemizi tanıtıyor. Bu başarı sadece bir yönetmenin veya yapımcının değil bölgenin ve ülkemizin kazandığı bir ödül oluyor. Yüksek bütçelerle elde edilemeyecek bir tanıtım fırsatını yine bu önemli organizasyon ile ülke ekonomimize katma değer olarak kazandırıyoruz.
“Festivale Kapadokya sahip çıkıyor”
Festivalin 5. yılından itibaren İstanbul’dan Kapadokya’ya taşınmasının ardından başta Nevşehir Belediyemizin festivalimizin ev sahipliğini üstlenmesi ve ardından bölgedeki tüm turizm paydaşlarının organizasyona katılması ile güçlü bir festival yapısı oluştu. Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın koordinatörlüğünde oluşturulan festival komitesi bu yıl pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntıları göz önüne alarak sağlık önlemlerini ve etkinliklerde sosyal mesafe, hijyen ve kontroller en üst seviyede tutuyorlar. Nevşehir Valiliği, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaptid’in katkılarıyla gerçekleştirilecek festival önümüzdeki yıllarda etkinliklerin arttırılması ile yoluna güçlenerek devam edecektir.
“Festival programı”
Yaşanılan pandemic sürecinden ötürü tüm etkinliklerde sosyal mesafe kuralının ön planda tutulacağı festivalin film gösterimleri 1617 Eylül’de Nevşehir Kalesinde açık hava gösterimi olarak gerçekleştirilecek. Festival kapsamında konferanslar, söyleşiler, fotoğraf sergileri, fotosafari ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festivalin uluslararası film yarışması ödül töreni bu yıl farklı ve mistik bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Paşabağları Ören Alanında düzenlenecek ödül töreni yurtdışı ve yurtiçinden gelen misafirlerimiz için farklı bir kadraj sunacaktır. Törende 7 kategoride 28 ödül dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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