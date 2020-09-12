Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İHA

Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli Y.C. ve B.K.’nın yapılan üst aramasında 3 parça halinde 7,75 gram eroin ve 5 adet suboxone hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ürgüp'te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü
YEREL HABERLER Ürgüp'te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ...
Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar’da
YEREL HABERLER Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar’da
Başkan Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını polis yakaladı
YEREL HABERLER Karantina kurallarına uymayan ayakkabı boyacısını ...
AFAD'dan, Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER AFAD'dan, Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı
Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor
AK Parti Gençlik Kolları, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları, Erol Mütercimler hakkında ...
Derinkuyu’da “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruldu
YEREL HABERLER Derinkuyu’da “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme ...
AK Partili Belediye Başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili Belediye Başkanları, istişare ...
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı
YEREL HABERLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, uzaktan ...
NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle firmaları buluşturuyor
YEREL HABERLER NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle ...
Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı
Nevşehir Valiliği, karantinadan kaçanları uyardı
YEREL HABERLER Nevşehir Valiliği, karantinadan kaçanları uyardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X