Derinkuyu’da motosiklet hırsızı tutuklandı

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Derinkuyu ilçesinde park halinde bulunan motosikleti çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan motosikletin çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olayı H.P.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.P. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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