Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Başkan Sensin" adlı uygulama kapsamında başvuranlar arasından her ay yapılacak kurayla belirlenecek kişinin, bir saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak ülke genelinde dikkati çekecek bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Başkan Sensin" adlı uygulama kapsamında, dileyen kişilerin bir saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını ifade etti. Arı, etkinlikle ilgili açılan www.baskansensin.com web sitesi üzerinden başvuruların alınacağını belirterek "Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız" diye konuştu.

“Geleceğin Nevşehir’ini katılımcı belediyecilik anlayışı ile hayata taşıyabileceğimizin farkındayız” diyen Arı, sembolikte olsa bir saatliğine belediye başkanı olmak isteyen 10 yaş üstü herkesi başvuru yapmaya davet etti. Proje için açılan www.baskansensin.com internet sitesinde başvuru bölümünün yanı sıra birde görüş ve önerilerin yer alacağı alanın yer aldığını kaydeden Arı, burada da vatandaşların ‘Başkan sen olsan ne yapmak isterdin? Eksik gördüğün yönlerimiz neler?’ sorularını cevaplandırarak her türlü görüş ve önerilerini kendilerine iletebileceklerini söyledi.

