Ürgüp’te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde 302 gram bonzai ele geçirilirken şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A.’nın ikametinde yapılan aramada 302 gram bonzai, 0,2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.