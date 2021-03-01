Sarı kategorideki Nevşehir’de normalleşme süreci başlıyor

Covid19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Nevşehir’de de kontrollü normalleşme süreci başlıyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplanacak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklanacak kararların ardından 2 Mart itibarıyla Nevşehir’de kontrollü normalleşme sürecinin başlaması bekleniyor.

Nevşehir’de 2 Mart Salı gününden itibaren okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının yanı sıra, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 07.00 ila akşam 19.00 saatleri arasında kapasitelerinin yüzde 50’si oranında hizmet verecek.

Kentte sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların da sınırlamaları kaldırıldı.

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