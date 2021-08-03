Nevşehir’den 4 UMKE gönüllüsü ve 1 UMKE aracı Manavgat’ta

Nevşehir’den 4 UMKE gönüllüsü ve 1 UMKE aracı, Sağlık Bakanlığı SAKOM birimi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevlendirildi.
Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanlığımızca Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat'taki orman yangınlarında kurulan kriz yönetim merkezine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerimiz den Hasan Doğan, Süleyman Gökşin, Ahmet Samatli, Semanur Karakoç Manavgat’taki afet bölgesine ulaşarak yangında dumandan etkilenen ekiplere ve vatandaşlara medikal müdahale ve desteğe başladık. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her türlü tıbbi desteğe hazırız. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese teşekkür ederiz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.