Nevşehir'de kurtlar sürüye saldırdı; 50 koyun öldü

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR´in Hacıbektaş ilçesindeki merada, kurtların saldırdığı sürüdeki 50 koyun öldü.
Besici Cemil Abay, 100 koyununu otlatmak için Aşağıbarak köyündeki meraya götürdü. Koyunlar, merada otlarken, bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Abay'a ait 100 koyundan 50'si öldü, 50'si ise meradan kaçtı. Ölen koyunlar, iş makinesiyle gömüldü.
Aşağıbarak köyü muhtarı Yaser Kavak, "Besici Cemil Abay arkadaşımızın koyunları merada çok sayıda kurdun saldırısında öldü. Saldırı sonrasında panikleyen 50 koyun da mera alanından kaçmış. Köylülerimizin yardımıyla koyunlar bulundu. Bu yönde ortaya konulan dayanışma gerçekten önemli. Köylü kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-04 15:46:27
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