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Nevşehir - Kırşehir karayolu ağır araç geçişlerine kapatıldı

İHA

Nevşehir - Kırşehir karayolu ağır araç geçişlerine kapatıldı

NevşehirKırşehir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta geçişlerine kapatıldı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kırşehir Kayseri karayolundaki kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir'den Kırşehir istikametine gidecek ağır vasıta araçların şehir merkezinden çıkışına izin verilmiyor. Daha önce yola çıkan araçlar, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri de bölgeye sevk edilerek yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.

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