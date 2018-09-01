New England Revolution - Portland Timbers maçı heyecanı

New England Revolution ve Portland Timbers, 02 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. New England Revolution 29 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Portland Timbers 40 puanda ve 8. sırada. New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Portland Timbers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Portland Timbers galibiyet oranı 3.10. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

New England Revolution önceki hafta Vancouver Whitecaps mücadelesinde 1-2 kazandı.

Portland Timbers, Salt Lake karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan New England Revolution, 22 gol attı ve 17 gol yedi.

Portland Timbers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Portland Timbers, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ