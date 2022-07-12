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Haberler Para Bankacılık
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 31.113,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 3.851,95 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 11.420,89 puana çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi endeksler, yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.

Enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi, 107,9 seviyelerinde seyretti.

Avro/dolar paritesi de 20 yılın en düşüğü olan 1,0010'a kadar gerilerken analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Resesyon endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,90 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini kaydetti.

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