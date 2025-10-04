New York borsası karışık seyirle kapandı

ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına rağmen faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Demokratların ve Cumhuriyetçilerin federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Hükümetin kapanması dolayısıyla Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) dün haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini yayımlamazken, bugün de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonominin durumunu değerlendirmede faydalandığı önemli verilerin akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade etti.

PİYASA ALTERNATİF GÖSTERGELERE YÖNELDİ

Piyasa aktörlerinin alternatif göstergelere yöneldiğini söyleyen analistler, bu göstergelerin de iş gücü piyasasında yumuşama işaretlerini desteklediğini ve faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün düzenlediği basın toplantısında, kapanmanın ekonomik sonuçlarının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Politika yapıcılar, piyasalar ve hatta Fed, önemli bir dönüm noktasında körlemesine hareket ediyorlar, çünkü BLS ve Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verileri hükümet yeniden açılana kadar askıya alınmış durumda." diye konuştu.