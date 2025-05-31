New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası: "Kullanım yoğunluğu arttı"

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, aile yaşamı ve çocuklarının yanı sıra Trump'a yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Musk'ın kampanya süreçlerinde uyuşturucu kullanımının da "arttığı" iddia edildi.

Haberde, Musk'ın yanında, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini "yüksek dozlarda" kullandığı kaydedildi.

Ayrıca, haberde, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar da kullandığı ileri sürüldü.

NYT'ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade ederken sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, "büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres" yaşadığını belirtmişti.

REKLAM

Gazeteye konuşan bir kaynak da Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gelen soruya net yanıt vermekten kaçındı.