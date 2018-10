Newells Old Boys: 1 - Argentinos Juniors: 0 (Maç sona erdi)

Arjantin Premier Lig maçında Newells Old Boys ile Argentinos Juniors karşılaştı.22. dakikada Alfio Oviedo ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Argentinos Juniors futbolcusu Enzo Ybañez sarı kart gördü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti. Karşılaşma 1-0 tamamlandı.Karşılaşmanın 82. dakikasında Argentinos Juniors oyuncusu Enzo Ybañez kırmızı kart gördü.İddaa 615 koduyla açtığı bu maçta Newells Old Boys kazanır bahsine oynayanlara 2.30 oranını kazandırdı.Newells Old Boys son 5 maçta 4 kez kazandı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ