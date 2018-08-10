Newport County - Crewe Alexandra karşılaşma önü

Newport County ve Crewe Alexandra, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Newport County, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crewe Alexandra, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 353 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Newport County kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Crewe Alexandra sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Newport County son hafta oynanan Carlisle United maçında 1-1 berabere kaldı.
Crewe Alexandra, Cheltenham Town karşılaşmaında 2-1 kazandı.
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