NG Afyon Motofest’e bu yıl yarım milyondan fazla kişi katıldı

        Afyonkarahisar, bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest ile bir kez daha dünya gündemine otururken, 3 Eylül'de başlayan organizasyon 550 bini aşkın rekor ziyaretçiyle tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:22
        Afyonkarahisar’da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

        Dünyaca ünlü sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, izleyiciler adrenalin dolu anlara tanıklık etti. MXGP’de Jeffrey Herlings, Lucas Coenen ve Romain Febvre, MX2’de Simon Lngenfelde, Kay de Wolf ve Sacha Coenen öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kadınlar klasmanında Kiara Fontanesi, Daniela Guillen ve Martine Hughes izleyenlerin beğenisini toplarken, EMX250’de Francisco Garcia, Janis Martins Reisuli ve Liam Owens başarıya uzandı. Ayrıca milli sporcular Şakir Şenkalaycı, Yiğit Selek, Burak Arlı, Ahmed Buğra Geren, Aras Yıldırım, Mert Akkafa, Yiğit Kara, Ali Akkafa, Selen Tınaz da start alarak ülkemizi temsil ettiler. Festival boyunca kurulan 800 çadır ve 40 karavanla katılımcılara doğayla iç içe konforlu konaklama imkanı sunuldu.

        SADECE MOTOR SPORLARI DEĞİL, MÜZİK VE EĞLENCE DE SAHNEDEYDİ

        Festival alanında yer alan çok sayıda marka stantları ise ziyaretçilere alışveriş yaparak farklı deneyimler sunmanın yanı sıra farklı etkinlikleriyle de eğlenceli anlar yaşattı.

        Festival, Afyonkarahisar turizmine de önemli katkı sağladı. 550 bini aşkın ziyaretçi, şehrin konaklama, yeme-içme ve kültürel alanlarında ekonomik hareketlilik oluşturdu. Çadır ve karavan alanları, oteller, restoranlar ve yerel işletmeler doluluk yaşarken, şehir hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtıldı. NG Afyon Motofest, yalnızca spor ve eğlenceyi değil, aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ekonomik ve turistik potansiyelini de gözler önüne serdi.

        5 gün boyunca sadece motor sporları değil, müzik ve eğlence de sahnedeydi. 3 Eylül’de renkli görüntülerle başlayan festival, akrobasi motosiklet gösterileriyle izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

        Motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve gençleri bir araya getiren NG Afyon Motofest, yalnızca spor ve eğlenceyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin sıcak misafirperverliğini de sergiledi. Sosyal aktiviteler, stantlar ve kültürel buluşmalar festival ruhunu daha da güçlendirdi.

