Nice 250 yıllara Beethoven

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin programı, Feriye’de Sinema Feriye Salonu’nda yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.





Efruz Çakırkaya, Gaye Akçen, Bülent Eczacıbaşı

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ise festivalin her yıl olduğu gibi yine hayatlarımıza değer katacak, sanata ve müziğe dair tüm güzellikleri ve yeni sesleri bizlerle paylaşacağını belirtip ekledi: "Şimdi yüzlerimizi aydınlığa çevirmenin, ufka umutla bakmanın tam zamanı! Çünkü Beethoven’ın özgürlük ve eşitlik vizyonuyla buluşacak, doğa sevgisi ve hümanizm düşüncesiyle harmanlanacak, çığır açan melodilerine coşkuyla eşlik edeceğiz. Beethoven’ın evrensel bir bakış açısı ile söylediği ‘Müzik dünyayı değiştirebilir’ sözü bu keşif yolculuğundaki pusulamız olacak.”

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise İstanbul Müzik Festivali programının, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandığını söyledi. Çakırkaya, seçkin orkestra ve solistlerin yer alacağı festivalde 3 adet yeni eser siparişi ile temayla bağlantılı birçok yaratıcı projenin sunulacağını belirtti.

48. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI



AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & STELLA CHEN

2 Haziran Salı - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı - 20.00

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanmış 48. İstanbul Müzik Festivali, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu ile açılıyor. 48. İstanbul Müzik Festivali Türkiye’de ilk konserini verecek keman virtüözü Stella Chen ve 2019-2022 İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlıyor.

Tibor Varga Uluslararası Keman Yarışması ve Menuhin Yarışması’ndan aldığı ödüllerin ardından 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Stella Chen, kazandığı bu önemli birinciliğin ardından tam anlamıyla uluslararası bir kariyere adım attı. Chen, Robert Levin, Gábor Takács-Nagy, Miriam Fried, Matthew Lipman, Federico Cortese ve Yo-Yo Ma gibi sanatçılarla işbirliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda festivalde Charlie Siem, Daniel Müller-Schott, Pumeza Matshikiza, İlker Arcayürek gibi yıldız solistlerle ses getiren konserlere imza atan Tekfen Filarmoni Orkestrası, daimi şefi ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov liderliğinde İstanbullu müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Shokhakimov ayrıca Alman Rhein Operası’nda daimi şeflik, Milano Verdi Orkestrası daimi konuk şefliği ve Özbek Ulusal Senfoni Orkestrası daimi şefliği görevlerine devam ediyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konseri programında Beethoven’ın ilk ve tek operası Fidelio’dan Uvertür’ün yanı sıra Enescu’nun en tanınmış eserlerinden 1 numaralı Romen Rapsodisi de yer alıyor.

Anneleen Lenaerts

FESTİVAL BULUŞMASI: BÜLENT EVCİL & ANNELEEN LENAERTS

3 Haziran Çarşamba - Saint Esprit Katedrali - 20.00

İstanbul Müzik Festivali’nin ilgi ve merak uyandıran özgün serisi Festival Buluşmaları’nda flütçü Bülent Evcil ve arpçı Anneleen Lenaerts ilk kez bir araya gelecek.

Eleştirmenlerin “insanın ağzını açık bırakan bir yeteneğe sahip” dediği Anneleen Lenaerts, arpın tüm imkânlarını son derece yaratıcı biçimde ve zekice kullanmasıyla çalgısına yepyeni bir kavrayış getiriyor. Sanatçı önemli orkestralar eşliğinde solist olarak konserler verdiği gibi Viyana Filarmoni Orkestrası’nda solo arpçı olarak görev yapıyor. Bülent Evcil ise bugüne kadar kaydettiği Tango Zamanı, Orta Doğu Minyatürleri, The Virtuoso Flute gibi albümleriyle flütün zengin ve renkli repertuvarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının 2018 sonbaharında Raffaele Trevisani ile kaydettiği Un sollievo all’amicizia isimli albümünü, İtalyan flüt dergisi Falaut kapağına taşırken binlerce abonesine de hediye etti. Bülent Evcil halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda solo flütçü ve müdür olarak görev yapıyor. Festivalin bu özel buluşma serisinde Evcil ve Lenaerts, Bach’ın Flüt Sonatı ile açacakları programa Romantik dönem bestecilerinin eserleriyle devam edecek.

Cem Mansur

ALPLER’İN VE ÇAĞLARIN ÖTESİNDE:

VENEDİK SOLİSTLERİ & CEM MANSUR & MAHAN ESFAHANI

4 Haziran Perşembe - Cemal Reşit Rey Konser Salonu - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Üst Fuaye - 19.00-19.30

Sınır tanımayan, geleneklere boyun eğmeyen ve dinleyicilerini her daim şaşırtmayı seven Mahan Esfahani, 60. yılını kutlayan Venedik Solistleri ile birlikte İstanbul Müzik Festivali’nde. Klavseni tüm ihtişamıyla 21. yüzyıla taşımayı misyon edinen Mahan Esfahani, BBC Yeni Nesil Sanatçıları arasına seçilen ilk ve tek klavsenci oldu. Londra’dan Pekin’e, New York’tan Beyrut’a dünyanın prestijli salonlarında ve önde gelen orkestralarıyla konserlerin yanı sıra pek çok festivale de konuk olan sanatçı geçtiğimiz yaz Edinburgh Festivali’nde Bach’ın tüm konçertolarını seslendirdi.

Grammy ödüllü Venedik Solistleri ise bugüne kadar 100’e yakın ülkede 6.000’den fazla konser verdi. Placido Domingo’dan Itzhak Perlman’a, Sviatoslav Richter’den Jean Pierre Rampal’a çağımızın en seçkin solistleri ile işbirliği yapan orkestra, İtalyan müzik mirasının bilinmeyen yüzlerce eserini gün yüzüne çıkardığı gibi çağdaş bestecilerin kendisine adadığı eserleri de seslendirerek repertuvarını zenginleştirdi. Topluluk kaydettiği 350’nin üzerinde albümle pek çok uluslararası ödülün sahibi olurken 2008 yılında, İtalya’da müziğin Nobel’i sayılan Una Vita per la Musica’ya layık bulundu. Şef Cem Mansur yönetiminde Alpler’in ve Çağların Ötesinde konseri Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding gösteri sponsorluğunda dinleyicilerini unutulmayacak bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Semplice Quartet



“PASTORALE ALLA TURCA”

5 Haziran Cuma - Arkeoloji Müzesi Bahçesi - 21.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Çinili Köşk Önü - 20.00–20.30

İstanbul Müzik Festivali tarafından besteci Turgay Erdener’e sipariş edilen yeni eserin dünya prömiyeri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapılacak. Bestecinin Pastoral Dokuzlu “alla turca” adlı eseri, Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem geleneksel müzik hem de klasik batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor. Usta Türk müziği sanatçıları Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili ve Aykut Köselerli’nin Semplice Quartet ve Kağan Yıldız ile bir araya geleceği konser STONELINE gösteri sponsorluğunda 5 Haziran Cuma günü Arkeoloji Müzesi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

HAFTA SONU KLASİKLERİ –I: “CANTO IN FLOW”

6 Haziran Cumartesi - Feriye I 11.00

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanan festival, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri’nde büyük bestecinin doğa sevgisini kutlayacak. Canto in Flow, Hollanda Saksofon Sekizlisi’nin aynı zamanda yogini olan üyesi Lisa Wyss’in hayalinden doğmuş benzersiz bir çokboyutlu proje. Standart saksofon dörtlüsünün ötesine geçmek amacıyla bir araya gelen sekiz saksofoncu tarafından 2014 yılında kurulan topluluk, sopranino’dan bas’a uzanan çalgı yelpazesiyle oda müziğinden senfonilere kadar farklı türde eserlerin özel düzenlemelerini seslendiği gibi çağdaş bestecilerle de işbirliği yapıyor. Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek Hafta Sonu Klasikleri’nin bu ilk konserinde çimlere uzanarak, arzu ederseniz de yoga yaparak hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Konser sonrasında ayrıca Ek Biç Ye İç tarafından 4-7 yaş grubu çocukların doğa ve bitkilerle daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla kendi kendini sulayan saksı ve tohum topu yapma atölyesi düzenlenecek. Atölye kapasitesi sınırlı olduğundan katılım için 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren muzik.iksv.org web sitesindeki yan etkinlikler sayfasından rezervasyon yapılması gerekmektedir.

İdil Biret

“İDİL BİRET İLE 250. YILINDA BİR BEETHOVEN YOLCULUĞU”

6 Haziran Cumartesi - Cemal Reşit Rey Konser Salonu - 17.00 ve 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Üst Fuaye - 16.00-16.30

Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret, 16 yaşında profesyonel kariyerine adım attığında 20. yüzyılın en müthiş harika çocuklarından biri olarak selamlandı.

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası temasıyla büyük bestecinin doğumunun 250. yılını kutladığımız festivaldeki bu iki çok özel konser, İdil Biret’in Beethoven yolculuğuna tanıklık ediyor. Sanatçının farklı programlar seslendireceği resitallerin başlangıcında övgüler toplayan Beethoven kayıtlarından birer konçerto ile 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde yapılan bu kayıtların öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının 19 CD’lik seri halinde yayınlanan bu kayıtları çağımızın önemli Beethoven projelerinden biri olarak gösteriliyor. İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde SEREL gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Selini Quartet



MÜZİK ROTASI

7 Haziran Pazar

Anadolu Kulübü, Sarı Köşk - 13.00 ve 14.00

Hesed Le Avraam Sinagogu - 14.25 ve 15.25

San Pacifico Latin Katolik Kilisesi - 15.40 ve 16.40

Anadolu Kulübü, Teras - 16.45 ve 17.45

İstanbul Müzik Festivali’nin artık bir gelenek haline gelen Müzik Rotası konserleri bu yıl mekânın ve zamanın ötesindeki Büyükada’da bluechip Creative Events gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Müzik Rotası’nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk’te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet Beethoven’ın Rus Büyükelçisi Razumovsky’nin siparişi üzerine bestelediği op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu’nda her ikisi de farklı topluluklar ve sanatçılarla yurt içi ve dışında yoğun kariyerler sürdüren viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası’nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde Türkiye’nin önde gelen genç kuşak gitaristlerinden Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen’in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası’nda Hollanda Saksofon Sekizlisi Beethoven’dan günümüze ve Anadolu’ya uzanan renkli bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak. Mekânların güvenlik kuralları sebebiyle tüm dinleyicilerin müzik.iksv.org web sitesindeki konser sayfasından isim kaydı yapması gerekmektedir.

BİR DÜNYA PRÖMİYERİ: TOPRAK SEVER İNSANLARI BİRER BİRER

8 Haziran Pazartesi - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı - 20.00

Konsere Doğru Etkinliği - Fuaye - 19.00-19.30

Hasan Uçarsu, İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olan yeni eserinde doğa sevgisinin yanı sıra Beethoven’ın insani ve toplumsal yönlerine de gönderme yapacak. Uçarsu’nun orkestra ve koro için bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu, daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor. Eserin dünya prömiyeri Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu tarafından gerçekleştirilecek.

2017’den itibaren daimi şeflik görevini üstlenen Burak Onur Erdem yönetiminde Devlet Çoksesli Korosu, Toprak Sever İnsanları Birer Birer’in yanı sıra Mezmurlar Senfonisi ve Poloveç Dansları’nda da sahnede yer alacak. Devlet Çoksesli Korosu, Hikmet Şimşek’in girişimleriyle 1988 yılında kurulduktan sonra ilk konserini Ahmed Adnan Saygun yönetiminde verdi. O günden bu yana Avrupa’dan Rusya’ya ve Güney Kore’ye uzanan bir coğrafyada ülkemizi başarıyla temsil eden koro, Vatikan’da Harbison’un Papa II. Jean Paul’e adadığı eserinin dünya prömiyerini de gerçekleştirdi. 2019-2022 İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri Orkestrası olan, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi” Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte yer alacağı konser Tekfen Vakfı gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Borodin Quartet



BORODIN QUARTET’İN 75. YILI

9 Haziran Salı - Cemal Reşit Rey Konser Salonu - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Üst Fuaye - 19.00–19.30

İstanbul Müzik Festivali’nde daha önce 70. yaşını kutladığımız ve 2015 yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü sunduğumuz, varlığını bugüne kadar kesintisiz sürdürmüş en eski dörtlü olan Borodin Quartet bu kez 75. yılını kutlamak üzere tekrar festivale konuk oluyor. Dünyanın en iyi dörtlülerinden biri kabul edilen Borodin Quartet, ton güzelliğine, teknik mükemmelliğe ve etkili müzisyenliğe bağlılığını korumaya devam ediyor.

Bu konserde Borodin Quartet’in bir araya geleceği piyanist Alexei Volodin, Rus piyano ekolünün yeni temsilcileri arasında görülüyor. Güçlü tekniği, hassas yorumu ve geniş repertuvarıyla orkestraların ve resital sahnelerinin yıldız solistlerinden. “Trompetin Paganini’si”, “Trompetin Caruso’su” gibi yakıştırmalarla anılan Sergei Nakariakov da konserde Borodin Quartet’le bir araya gelecek diğer isim. Nakariakov, Japonya’da başladığı 2019/20 sezonuna Almanya, İsviçre, Rusya, İtalya, Arjantin, Finlandiya, Avusturya, Kore ve İngiltere’de konserlerle devam ediyor. Borodin Quartet’in 75 yıldır üyeleri yenilense de koruduğu müzikal bütünlük ve vizyona, tüm dünyada saygı gören müzikal otoritesine bir kez daha tanıklık edecek konser, Berrin Erengül ve Eva Barlas’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

YARININ KADIN YILDIZLARI: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

10 Haziran Çarşamba - Süreyya Operası - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Balo Salonu - 19.00–19.30

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan veya eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, yarışma gibi yurt dışı etkinlikler veya çalgı alımı gibi konularda desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Dr. Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar 10 Haziran Çarşamba günü Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve piyanist Ayşegül Sarıca’nın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak.

Genç kadın müzisyenler, destek fonuna başvurularını 13 Mart Cuma saat 17.00’a kadar destekbasvuru@iksv.org adresinden yapabilir.

Emanuel Ax

STAATSKAPELLE DRESDEN & EMANUEL AX

12 Haziran Cuma - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı - 20.00

45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax dünyanın en eski orkestralarından biri olan Staatskapelle Dresden ile çıkacağı Akdeniz turnesi kapsamında İstanbul Müzik Festivali’ne de konuk oluyor. Emanuel Ax bu sezonuna Viyana Filarmoni ve Bernard Haitink ile Salzburg, BBC Proms ve Luzern Festivallerinde başladıktan sonra Londra Senfoni ve Simon Rattle ile Asya turnesine çıktı. Gramophone dergisinin “birinci sınıf bir Beethoven yorumcusu” dediği piyanist, 2020 yılı boyunca gerek resitallerinde gerekse konçerto icralarında ağırlıklı olarak Beethoven seslendirecek.

1548’de kurulan Staatskapelle Dresden Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra. Carl Maria von Weber ve Richard Wagner gibi önemli müzisyenlerin yönetiminde çalışan topluluk, Richard Strauss ile yaptığı 60 yılı aşkın işbirliği içinde bestecinin dokuz operasının prömiyerini gerçekleştirdi. Bir Alp Senfonisi’ni orkestraya adayan Strauss’tan başka Sofia Gubaidulina, Wolfgang Rihm, György Kurtág, Arvo Pärt ve Peter Eötvös gibi besteciler de Staatskapelle Dresden için eserler yazdı. Semperoper’in yerleşik orkestrası olan topluluk her sezon yaklaşık 260 opera ve bale seslendiriyor; ayrıca senfonik konserler veriyor ve turnelere çıkıyor. Beethoven’ın ilerici kişiliğini ortaya koyan eseri 5. Piyano Konçertosu, Emanuel Ax’ın yorumuyla dinleyiciyle buluşurken, orkestra ayrıca daimi konuk şefi Myung-Whun Chung yönetiminde Brahms’ın son senfonisini seslendirecek.

“BEBEKLERE BEATLES”

13 Haziran Cumartesi - Zorlu PSM Sky Lounge - 13.30, 15.00, 16.30

14 Haziran Pazar - Zorlu PSM Sky Lounge - 13.30, 15.00, 16.30

İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın tüm dünyada yankı uyandıran projesi Bebeklere Beatles, bebekleri, çocukları ve ebeveynleri müziğin, hareketin ve görsel olarak çekici bir ortamın keyfini çıkarmaya davet ediyor. Çocuklara hitap eden ama çocukça olmayan, çağdaş bir sanat diline sahip Bebeklere Beatles, interaktif videolar da içeren görsel ve işitsel bir projede bebeklerin serbestçe dolaşabildiği; çocukların dans edip oyunlar oynadığı; yetişkinlerin sevilen Beatles şarkılarını söylediği herkesin birbiriyle etkileşime girdiği özel ve eğlenceli bir konser.

Müzisyenler ve dansçılardan oluşan dünyaca ünlü La Petita Malumaluga bebekler, küçük çocuklar ve ailelerine yönelik sahne sanatları üzerine uzmanlaşmış bir topluluk. Bugüne kadar Norveç, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa, Hong Kong, Tayvan, Çin ve Makau’ya turneler gerçekleştiren topluluk önemli uluslararası festivallere de konuk oldu. Topluluğun kurucuları, dansçı ve koreograf Eva Vilamitjana ile müzisyen Albert Vilà uzun bir uluslararası kariyerin yanı sıra pedagoji alanında da büyük tecrübeye sahip. Bebeklere Beatles konseri 6 farklı seans ile 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Uni Baby gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Sky Lounge’ta gerçekleştirilecek.

Wiener Akademie

WIENER AKADEMIE: “BEETHOVEN’A ÖVGÜ”

13 Haziran Cumartesi - Cemal Reşit Rey Konser Salonu - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları: 19.00–19.30

Ünlü dönem çalgıları orkestrası Wiener Akademie, Beethoven’ın eserlerinde onun kişiliğini olduğu kadar Aydınlanma ruhunu da yansıtan kahramanlık temasına odaklandığı çok özel bir programla 13 Haziran günü festivalde.

Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie, yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir müzik kültürü üzerine uzmanlığını gittiği her yere taşıyor. Neredeyse otuz yıldır Viyana Musikverein’de verdiği düzenli konserlerin yanı sıra Chicago’dan Tokyo’ya uluslararası turnelere çıkan orkestra, ayrıca eserleri prömiyerlerinin yapıldığı muhteşem salonlarda o dönemin çalgılarıyla seslendirdiği konser serisi RESOUND ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Uluslararası festivallerin gözdesi ve Bonn, Varşova ve Krakow Beethoven Festivallerinin düzenli konuğu Wiener Akademie, RESOUND Beethoven başlığı altında bestecinin tüm senfonileri ile piyano konçertolarının kaydını 2020’de tamamlıyor.

Belçikalı soprano Sophie Karthäuser bugüne kadar pek çok prodüksiyonunda rol aldığı Champs-Elysées Tiyatrosu, Monnaie Kraliyet Tiyatrosu ve Theater an der Wien’den başka Lyon Operası, Berlin Konzerthaus ve Polonya Ulusal Operası’nda çeşitli rollerde dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, opera sahnelerinin dışında Carnegie Hall’dan Berlin Philharmonie’ye resitallerle ve orkestralar eşliğinde de övgüler topluyor. 2019/20 sezonunda AKAMUS ile Asya turnesine, Les Arts Florissants ile Fransa ve Almanya turnesine çıkıyor; Accentus ve Insula Orkestrası ile Avrupa ve Asya’yı kapsayan bir turnede Mendelssohn ve Weber’in az seslendirilen eserlerini yorumluyor.

Philharmonix



PHILHARMONIX: “VİYANA/BERLİN MÜZİK KULÜBÜ”

16 Haziran Salı - Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras - 20.00

Berlin ve Viyana Filarmoni üyelerinin bir araya geldiği Philharmonix, her iki orkestranın konserlerinde dinleyemeyeceğiniz bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Philharmonix’in başarısı, her biri bol ödüllü kariyerlere sahip üyelerinin şahsi başarılarından bile çok, topluluğun hayat verdiği yeni müzikal fikirlerde gizli. Virtüözlük ve tutkuyla hazırladıkları, klasik, caz, klezmer, Latin ve hatta pop müzikten oluşan program eğlenceli olduğu kadar karmaşık ve tanıdık olduğu kadar şaşırtıcı bir dünya sunuyor. Philharmonix konseri 16 Haziran Salı akşamı Nobel İlaç gösteri sponsorluğunda Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl dünya turnesine çıkan Philharmonix, Viyana Konzerthaus’un da yerleşik topluluğu olarak konserler veriyor. 2019’da Deutsche Grammophon etiketiyle ikincisini kaydettikleri The Vienna Berlin Music Club albümleri vesilesiyle ARTE kanalında topluluk hakkında bir belgesel yayınlandı.

Strad dergisinin “büyük entelektüel kapasiteye sahip bir sanatçı” dediği Noah Bendix-Balgley Berlin Filarmoni Orkestrası başkemancısı olmasının yanı sıra Québec Senfoni’den NHK Senfoni’ye tüm dünyada önemli orkestralar eşliğinde çalıyor. 1997-2008 yılları arasında Viyana Halk Operası’nın başkemancısı olan Sebastian Gürtler 2000’de ünlü Amarcord Wien topluluğunu, 2016’da ise Alban Berg Ensemble Wien’i kurdu; ayrıca 2005’ten bu yana Hugo Wolf Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyesi. Suisse Romande Orkestrası, Münih Filarmoni ve Viyana Devlet Operası ile çalıştıktan sonra Viyana Filarmoni Orkestrası’na geçen viyolacı Thilo Fechner, aynı zamanda orkestranın turnelerinden ve klasik müzik dünyasındaki en büyük açık hava konseri olan Schönbrunn Yaz Gecesi Konseri’nin organizasyonundan sorumlu. 2010 yılından bu yana Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi olan Stephan Koncz, festival dinleyicilerinin yakından tanıdığı Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti’nde ve Brahms Ensemble Berlin’de de çalıyor. Ödön Rácz, Münih Oda Orkestrası, Bavyera Radyo Senfoni, Stuttgart Filarmoni, Franz Liszt Oda Orkestrası ve Haydn Filarmoni ile solist olarak konserler verdiği gibi hem Viyana Filarmoni hem de Viyana Devlet Opera Orkestrası üyesi. Viyana Filarmoni ve Viyana Devlet Operası’nın klarnet grup şefi olan Daniel Ottensamer, Salzburg Mozarteum, HNK Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konserler de veriyor. Özellikle çok yönlü piyanistliğiyle öne çıkan Christoph Traxler ise solist olarak Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayılan bir kariyere sahip.

Artemis Quartet

ARTEMIS QUARTET: BİR PRÖMİYER: VASKS

17 Haziran Çarşamba - Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi - 20.00

İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6, 17 Haziran Çarşamba akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak. Artemis Quartet, Letonyalı ünlü besteci Peteris Vasks’ın Beethoven’ın 15 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünün üçüncü bölümüne adadığı yeni eserini seslendirecek.

2019’da 30. yılını kutlayan ve en belirleyici özelliği, kimliğinin bir liderin önderliğine değil, tüm üyelerinin işbirliğine dayanması olan Artemis Quartet, bu sezon Amsterdam Concertgebouw, Berlin Philharmonie ve Viyana Konzerthaus’ta vereceği konserlerin yanı sıra Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da seçkin konser serilerinde dinleyicilerle buluşuyor.

Evelyn Glennie

EVELYN GLENNIE

18 Haziran Perşembe - Zorlu PSM Drama Sahnesi - 21.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Zorlu PSM Fuaye - 20.00 - 20.30

100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie Türkiye’den kadın müzisyenlerle buluşuyor. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni’nde sahnede yer alan, Björk’ten Fred Frith’e pek çok farklı sanatçı ile çalışan Evelyn Glennie sadece vurmalı çalgıları değil, müziği ve hatta sesi algılayışımızı değiştirdi.

İstanbul Müzik Festivali’ndeki bu konserde Evelyn Glennie ile aynı sahneyi paylaşacak olan, 15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, Hezarfen Ensemble ile sa.ne.na’nın kurucularından ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası üyesi. Klasik müzikten Afro-Küba’ya ve caza her tür müzikle ilgilenen Salsgiver, Ceylan Ertem, Şirin Soysal gibi müzisyenlerle albüm çalışmaları da yapıyor. BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, halen bu topluluklarla konserlerinin yanı sıra cross-over projeler, şarkı yazarlığı ve prodüksiyon gibi alanlara odaklanıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, çeşitli orkestralar bünyesinde Avrupa’dan Çin’e pek çok ülkede sahneye çıktı. Nilay Sancar ise hem Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı hem de Orchestra Sion’un başkemancısı olarak görev yapıyor. Ayrıca çağdaş müzik alanında Hezarfen ve Diskant topluluklarıyla işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Cangelosi’nin iki perküsyoncunun birbiriyle tamamen uyum içinde olmasını gerektiren dört dakikalık enerjik eseriyle açılacak program, Glennie’nin Philip Sheppard ile bu esere özel yapılmış yeni bir çalgı olan halo için bestelediği Orologeria Aureola ile devam edecek. Yorumcuların virtüözlüklerini sergileyecekleri ilginç program, Minoru Miki’nin her seslendirilişinde ayakta alkışlanan Marimba Spritual ile noktalanacak.

Kheops Ensemble



ODA MÜZİĞİNİN YILDIZLARI: KHEOPS ENSEMBLE

19 Haziran Cuma - Süreyya Operası - 20.00

Türkiye’den Belçika’ya ve oradan tüm dünyaya açılan; piyanistliği, besteciliği ve hocalığıyla sadece dinleyicilere değil müzisyenlere de ilham veren Muhiddin Dürrüoğlu, topluluğu Kheops Ensemble ile 48. İstanbul Müzik Festivali’ne konuk oluyor.

Belçika’nın en iyi müzisyenlerinden üçü Marie Hallynck, Ronald Van Spaendonck ve Muhiddin Dürrüoğlu tarafından 2006’da kurulan Kheops Ensemble, başyapıtların yanı sıra yeni keşifleri içeren oda müziği projeleriyle Bonn Beethoven, Stavelot, Juventus, Musiq’3, Vlaanderen, Bozar dâhil önemli festivallere konuk olan topluluk, ayrıca Belçika’daki Seneffe’in Müzikal Mevsimleri’nin sanat yönetmenliğini yürütüyor. Muhiddin Dürrüoğlu’nun Emotions Fugitives III başlıklı eserinin Türkiye’de ilk kez seslendirileceği konser Işıklar Holding gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

MİAM Perküsyon Topluluğu



HAFTA SONU KLASİKLERİ – II

20 Haziran Cumartesi - Yıldız Parkı I 11.00

Konserden Sonra Ekinliği - Yıldız Parkı - 12.30 – 13.30

Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konserinde müzikseverler en yaşlısı 400 yıllık, 120’den fazla ağaç ve çalı türü barındıran Yıldız Parkı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi öğrencileri, mezunları ve çağdaş müzikle ilgilenen diğer perküsyonculardan oluşan MİAM Perküsyon Topluluğu ile buluşacak.

2011 yılında Amy Salsgiver tarafından kurulan MİAM Perküsyon Topluluğu, sa.ne.na müzik topluluğuyla düzenli işbirliği yaptığı gibi yakın zamanda uluslararası üne sahip Hollandalı Slagwerk den Haag ile de bir proje gerçekleştirdi. Konserin vokalisti Gökçe Göknel, MİAM Doğaçlama Topluluğu, MİAM Perküsyon, Tres İstanbul ve İstanbul Soundpainting Orkestrası üyesi. Ayrıca bugüne kadar kendi caz projesi ve For Ensemble Band ile çeşitli festivallere konuk oldu. Trompetçi Utku Gürler de MİAM Doğaçlama Topluluğu üyesi ve MİAM Perküsyon ile düzenli işbirliği içinde.

Dünyanın dört bir yanından renkli müziklerin yanı sıra Carlos Stassi ve Amy Salsgiver’ın eserleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda İstanbullulara Yıldız Parkı’nda mükemmel bir Cumartesi sabahı vadediyor. Konser sonrasında 3-6 yaş grubu çocuklar “Kendin Yap Kendin Çal” atölyesinde artık materyallerden çalgı yapım atölyesine katılabilirler.

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ: BIELOW & ALTUN & RUDIN & ŞENTÜRKER

20 Haziran Cumartesi - Süreyya Operası - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Balo Salonu - 19.00 – 19.30

İstanbul Müzik Festivali’nin klasik müziğin yıldızlarını buluşturduğu serisi Yıldızlarla Oda Müziği konserinde Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin daha önce de etkileyici işbirliklerine imza attığı kemancı Andrej Bielow ve piyanist İris Şentürker’in yanı sıra viyolacı Efdal Altun ile bir araya geliyor. Konserin öncesinde ayrıca Alexander Rudin’e festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak.

Dünyaca ünlü viyolonselci Alexander Rudin’in sanatsal yaklaşımı gücünü, müzikal metin ile dikkatli ve duyarlı bir ilişki içindeki tümüyle doğal yorumundan alıyor. Londra Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni, Bavyera Devlet Operası, Danimarka Ulusal Radyo Senfoni, Rus Ulusal Orkestrası dâhil, pek çok orkestrayı yöneten Rudin, 1988’den bu yana Musica Viva Oda Orkestrası’nın, son 10 yıldır da Moskova’daki Dedication Uluslararası Müzik Festivali’nin sanat yönetmenliğini yapıyor.

Alexander Rudin bu konserde kemancı Andrej Bielow, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile bir araya geliyor. Solist olarak yoğun bir kariyer sürdüren Ukraynalı kemancı Andrej Bielow, aynı zamanda tutkuyla bağlı olduğu oda müziği alanında Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Adrian Brendel gibi sanatçılarla çalışıyor. Avrupa genelinde ve Pakistan’dan Japonya’ya uzanan bir coğrafyada oda müziği konserleri ve resitaller veren İris Şentürker, bir yandan da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde geleceğin başarılı piyanistlerini yetiştiriyor. Viyolacı Efdal Altun ise üyesi olduğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet ile yurt içi ve dışında önemli salonlara ve festivallere konuk oluyor.

BEETHOVEN & BOWIE: “REBEL REBEL”

21 Haziran Pazar - Cemal Reşit Rey Konser Salonu - 20.00

Konsere Doğru Konuşmaları - Üst Fuaye - 19.00 – 19.30

48. İstanbul Müzik Festivali sıra dışı bir konser programını müzikseverlerle buluşturacak. David Bowie’nin 1974 tarihli Rebel Rebel (Asi Asi) şarkısından ilham alan bu yeni proje, yaşadıkları dönemin kabul gören fikirlerine ve müzikal normlarına meydan okuyan iki vizyoner sanatçının çağları aşan kültürel miraslarına odaklanıyor. Beethoven ve Bowie, her ne kadar müzik yelpazesinin karşıt uçlarında yer alsalar da kendilerini ve müziklerini sürekli yeni baştan şekillendirmeye ve sanatsal kaderlerine hükmetmeye yönelik ortak bir dürtüyü paylaşıyorlardı. Program, Beethoven’ın ilk dört notasıyla bile herkesçe tanınan 5. Senfoni’sini alarak David Bowie’nin şarkılarının yeniden tasarlanmış versiyonları ile harmanlıyor. 2016 yılında festivale konuk olan ve bugüne kadar 70’i aşkın yeni eserin prömiyerini gerçekleştiren Orchestra of the Swan, şef Jason Lai yönetiminde Beethoven ve Bowie’nin eserlerini seslendirecek.

İlk büyük çıkışını 1969’da Space Oddity ile yapan ve 2016’daki ölümüne kadar gündemden düşmeyen İngiliz rock yıldızı David Bowie’nin şarkıları, farklı türleri birleştiren besteleriyle tanınan Philip Sheppard ve David Le Page tarafından dönüşüme uğruyor. Rebel Rebel konseri tüm müzik severler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak.

YERYÜZÜNÜN ŞARKISI

23 Haziran Salı - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı - 20.00

Çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson, Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivalde.

Büyüleyici sanatçılığı ve kültürel önderliğiyle pek çok uluslararası ödül ve nişan sahibi Amerikalı bariton Thomas Hampson, dünyanın belli başlı tüm operalarında 80’den fazla farklı role büründü ve Grammy, Edison ve Grand Prix du Disque gibi büyük ödüllerin sahibi oldu. 170’ten fazla albüm kaydeden Hampson, geçtiğimiz sezon hem Kanada Operası hem Houston Büyük Operası’nın dünya prömiyerlerinde rol aldı. Thomas Hampson’ın bu konserde bir araya geldiği tenor Michael Schade, Viyana Devlet Operası ile düzenli işbirliği yapmasının yanı sıra sık sık Metropolitan, Münih ve Kanada Operalarında sahneye çıkıyor. Konserde, BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan, ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası şef Kahchun Wong yönetiminde ünlü solistlere eşlik edecek.

Mahler’in en kişisel eserlerinden biri olan Toprağın Şarkısı, bestecinin kalp rahatsızlığı nedeniyle ömrünün sonuna geldiğini anladığı ve bitirmek için zamanla yarıştığı son üç senfonisinin ilki. Klasik müziğin en gizemli bitişlerinden birine sahip Toprağın Şarkısı, tenor ve alto yerine daha az seslendirilen tenor ve bariton versiyonu ile dünyanın en müthiş seslerinden Thomas Hampson’ın yorumuyla Borusan Holding gösteri sponsorluğunda İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşacak.

Vikingur Ólafsson



KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN & VIKINGUR ÓLAFSSON

25 Haziran Perşembe - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı - 20.00

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız kadın şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile festivale görkemli bir kapanış yapıyor.

Gramophone zaferi, Vikingur Ólafsson’un Johann Sebastian Bach albümü ile 2019 boyunca İzlanda Müzik Ödülleri Yılın İcracısı ve Yılın Albümü, BBC Music Magazine Ödülleri En İyi Enstrümantal Albüm ve Yılın Albümü, Opus Klasik En İyi Solo Resital ödülleriyle kazandığı başarıyı taçlandırdı. Sanatçı 2019/20 sezonunda Berlin Konzerthaus Yerleşik Sanatçısı olarak 11 farklı proje ile 14 konser veriyor ve Christoph Eschenbach yönetiminde Berlin Konzerthaus Orkestrası ile çalıyor. Ólafsson ayrıca sezon boyunca Hollanda Radyo Filarmoni, Finlandiya Radyo Orkestrası, Hallé Orkestrası, Hong Kong Filarmoni, Bergen Filarmoni, San Diego Senfoni, İzlanda Senfoni eşliğinde konserler veriyor ve John Adams’ın 2. Piyano Konçertosu’nun dünya prömiyerini Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası ile bestecisinin yönetiminde gerçekleştiriyor.

Yeni konser formatları ve sıra dışı projelerle dinleyicilerine sürekli ilham veren Berlin Konzerthaus Orkestrası, sezonluk 12 bin abonesiyle Avrupa’nın en büyük düzenli dinleyici kitlelerinden birine sahip. 1952’de Berlin Senfoni Orkestrası adıyla kurulan ve 2006’da bugünkü adını alan topluluk, Kurt Sanderling, Iván Fischer gibi isimlerin ardından bu sezon itibariyle Christoph Eschenbach’ın daimi şefliğinde uluslararası ününü pekiştiriyor. İstanbul Müzik Festivali kapanış konserinde orkestrayı yönetecek Elim Chan, dramatiklik ve yumuşaklığı, gücü ve zarafeti benzersiz biçimde birleştirdiği yorumlarıyla dünyanın dört bir yanında hayran kitlesini her geçen gün arttırıyor. Görkemli bir konserle müzikseverlere veda edecek olan 48. İstanbul Müzik Festivali’nin son konseri Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.