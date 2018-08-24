Nice - Dijon düellosu

Fransa Ligue 1 maçında Nice ile Dijon, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Nice 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Dijon 6 puanda ve 3. sırada. Nice, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dijon, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 118. İddaa'da Nice kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Dijon kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Nice son haftadaki Caen müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Dijon ise Troyes maçında 3-1 kazandı.

Nice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nice, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Dijon, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dijon 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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