        Oyuncu Nicholas Brendon hayatını kaybetti

        Oyuncu Nicholas Brendon hayatını kaybetti

        Rol aldığı 'Buffy The Vampire Slayer' adlı diziyle tanınan Nicholas Brendon, 54 yaşında hayata veda etti

        Giriş: 21.03.2026 - 11:04
        ABD'li oyuncu hayatını kaybetti

        ABD'li oyuncu Nicholas Brendon, yaşamını yitirdi. 54 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, "Kardeşimiz ve oğlumun Nicholas Brendon'ın ölümünü üzüntüyle duyururuz" denildi. Brendon'ın uykusunda vefat ettiği bildirildi.

        Oyuncunun ailesi, bu zor zamanlarda özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini de istedi.

        Nicholas Brendon, 'Buffy the Vampire Slayer' adlı dizide Sarah Michelle Gellar ve David Borenaz ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Bunun yanı sıra 'Psycho Beach Party', 'Coherence' ve 'The Nanny' gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

        Brendon'ın bir dönem bağımlılıkla da mücadele ettiği biliniyordu. 2022 yılında kalp krizi geçirdiğini açıklayan Brendon, doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı teşhisi aldığını da belirtmişti.

        Oyuncu, son yıllarını resim sanatıyla ilgilenerek geçirdi.

