Nicolo Zaniolo ameliyat oldu
Sezonu Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan ve kemiğinde mikro kırık tespit edilen Nicolo Zaniolo bugün ameliyat oldu
Giriş: 22.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:36
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo ameliyat oldu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 24 yaşındaki İtalyan yıldız, ayağındaki kırık sebebiyle bir operasyon geçirdi.
Bununla birlikte Zaniolo'nun sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği belirtildi.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
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