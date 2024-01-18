Nicolo Zaniolo için dikkat çeken transfer iddiası
Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
Sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fiorentinalı yetkililerin Zaniolo'yu yakından takip ettiği belirtilen haberde, yıldız futbolcunun ise bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.
Zaniolo'nun transfere istekli olması durumunda bu transferin yaz aylarında gerçekleşmesinin en muhtemel senaryo olduğu ifade edilen haberde, Aston Villa'nın oyuncuyu istememesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.
Aston Villa'nın forması ile toplamda 22 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gollük katkı sağladı.