Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş
NiğdeAnadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım),Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız),Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak),Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho),Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç),Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik),Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala),Blanco
Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu),Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor
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