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Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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AA

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Mahmut Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler binadakileri tahliye etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen anne Hazer Erdemil, çocukları Emir, Eymen ve Abdurrahim Erdemil ile yan dairede oturan 6 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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