Niğde'de kurban kesiminde

AA

Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, Hasan Kilit'e ait besi çiftliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde üreticilerin çiftliklerde ciddi emek harcadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:“Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak bu yıl vatandaşlara kurbanlıklarını yerel üreticilerden almaları konusunda çağrıda bulunduk. Bayram yaklaşırken gördük ki olumlu sonuçlar aldık. Yaptığımız çağrı çok güzel ses getirdi. Ayrıca besicilerimiz pandemiye karşı gerekli tedbirleri aldı. Hijyen kurallarına uygun kesim yerleri hazırlandı ve ilaçlama yapılıyor. Niğde’de besicilerimiz buna gayet güzel uyuyor. Bizler de vatandaşlarımızdan kurban kesim alanlarında fedakarlık bekliyoruz. 7 hisseli bir kurban için hisse sahiplerinin hepsi gelmeyecek. Vekalet alan en fazla 2 kişiyi kesim yerine alacağız."Kurbanlık fiyatlarına da değinen Yılmaz, "Girdi maliyetlerinin çok yükselmesine rağmen bu yıl vatandaşlarımız bütçelerine göre rahat kurbanlık aldı. Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilosu geçen sene 19-21 lira iken bu sene 24-25 liradan satılıyor. Geçen sene ile bu yıl arasında ufak bir fark var. Niğdeli üreticiler olarak her bütçeye uygun kurbanlık sunabiliyoruz." dedi.Besi çiftliği sahibi Hasan Kilit de Kovid-19'un büyükbaş kurbanlık satışlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini ancak korkulanın olmadığını belirterek şöyle konuştu:"Büyükbaş kurbanlık satıyoruz ve müşterilerimiz için kesimini de yapıyoruz. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında randevulu kesim yapacağız. Çiftliğimize gelenlere maske dağıttık, ateşini ölçtük. Kurbanlıklarımızın tamamını sattık. Beklediğimizin üzerinde bir satış yaptık. Vatandaşlarımız pandemi döneminde evde kalırken biz onlar için bu hayvanları yaylalardan, pazarlardan toplayarak kurbana hazır hale getirdik. Pandemiden dolayı vatandaşlar büyükbaş hayvana hisseye girmez, daha çok küçükbaş mı tercih ederler diye korku yaşadık. Çünkü biz ağırlıklı olarak büyükbaş satıyoruz. 80 ila 100 hayvan satıyorsak bu yıl 40 satarız diyorduk. Baktık satışlarımız güzel, sonradan hayvan getirdik, korktuğumuz olmadı. Geçen yıl 6-7 bin liralık büyükbaş kurbanlık bu yıl 7,5-8 bin liraya satıldı."