        Haberler Gündem Niğde'deki Aladağlar'da mahsur kalan 4 dağcı kurtarıldı

        Niğde'deki Aladağlar'da mahsur kalan 4 dağcı kurtarıldı

        Niğde'deki Aladağlar'da etkili olan tipi nedeniyle yollarını kaybedip mahsur kalan üniversite öğrencisi 4 dağcı, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 01:15 Güncelleme: 13.10.2025 - 01:15
        Aladağlar'da mahsur kalan 4 dağcı kurtarıldı
        Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

        Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        AA'nın haberine göre, öğrenciler JAK ekiplerinin refakatinde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Niğde
        #haberler
        #Aladağlar
