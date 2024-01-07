Niğde'de kazada ölen çift yan yana defnedildi

NİĞDE'de2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan (67) ile eşi Ganimet Türköz (62), yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde- Çamardı Otoyolu'nda meydana geldi. Osman A. (42) yönetimindeki 51 AHH 682 plakalı otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki 51 HV 568 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirdi, sürücü Osman A. ile araçtaki Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan ve eşi Ganimet Türköz'ün cenazeleri, Değirmenli beldesinde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kazada yaralananları tedavileri ise sürüyor.