Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kazada ölen çift yan yana defnedildi

        NİĞDE'de2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan (67) ile eşi Ganimet Türköz (62), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kazada ölen çift yan yana defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'de2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan (67) ile eşi Ganimet Türköz (62), yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde- Çamardı Otoyolu'nda meydana geldi. Osman A. (42) yönetimindeki 51 AHH 682 plakalı otomobil, Ramazan Türköz yönetimindeki 51 HV 568 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Ramazan ve eşi Ganimet Türköz yaşamını yitirdi, sürücü Osman A. ile araçtaki Aynur Ş. (53) ve Hasan D. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan ve eşi Ganimet Türköz'ün cenazeleri, Değirmenli beldesinde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kazada yaralananları tedavileri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!
        Hem sağanak hem fırtına etkili oluyor!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Niğde'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
        Niğde'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı