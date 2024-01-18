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        Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü

        NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Sabri Turhan (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:05
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        Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
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        NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru Sabri Turhan (49), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Sabri Turhan yönetimindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, S.A.'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Polis memuru Turhan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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